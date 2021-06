Lo spazio aereo sopra Ginevra sarà in gran parte chiuso in occasione del vertice del prossimo 16 giugno fra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden. Lo rivela oggi la «NZZ am Sonntag», precisando che il Consiglio federale dovrà anche decidere settimana prossima sull’impiego ufficiale dell’esercito. Nel frattempo, la polizia ginevrina ha preso a noleggio diversi veicoli militari.