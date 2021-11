La moda a stelle e strisce torna a autocelebrarsi e stavolta, dopo la pandemia, in una serata in presenza. Lo stilista Christopher John Rogers, è stato premiato come stilista dell’anno del Council of Fashion Designers of America.

Il riconoscimento assegnato al 27.enne afro-americano che l’anno scorso ha vestito la vicepresidente Kamala Harris per la cerimonia dell’insediamento, è considerato l’equivalente degli Oscar per l’industria della moda di oltreoceano.

Rogers, una cui creazione è finita in copertina della mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum «In America» e che poco prima aveva fatto uscire una collezione «alla portata di tutte» per i grandi magazzini Target, solo l’anno scorso era stato premiato come migliore stilista emergente.

«Nessuno mi voleva assumere»

Una carriera dunque a velocità vertiginosa, costruita su abiti esuberanti ispirati a quelli indossati dalle donne nere per la messa nelle chiese di Harlem o Baton Rouge, dove Christopher è cresciuto.

Ricevendo la statuetta dall’attrice Emily Blunt a chiusura della cerimonia al The Grill and The Pool del Seagram Building (l’ex ristorante Four Seasons disegnato da Philip Johnson), lo stilista ha ricordato di essere arrivato a New York nel 2016 dalla Louisiana, «ma nessuno allora mi voleva assumere» e ha ringraziato tutti quelli che gli hanno avuto il coraggio di dargli fiducia.

Zendaya icona della moda

Zendaya è stata scelta come Fashion Icon 2021 per il suo «impatto globale sul mondo della moda» grazie al sostegno accordato a stilisti sia emergenti che affermati e alla linea Daya by Zendaya lanciata nel 2013 con proposte ‘gender fluid’ e per tutte le taglie: testimonial di Lancôme e Valentino e attualmente nelle sale cinematografiche con «Dune», la cantante e attrice, che ha solo 25 anni, è la più giovane a ricevere il riconoscimento.

Premiata come «Volto dell’Anno» anche la «Regina degli Scacchi» Anya Taylor-Joy. Al georgiano Demna Gvasalia di Balenciaga è andato il premio per il womenswear internazionale mentre Grace Wales Bonner ha ricevuto la statuetta per la miglior linea internazionale maschile.

Il premio speciale alla carriera è toccato a Dapper Don, l’azzimato stilista di Harlem e il primo afro-americano a ricevere questo onore. Vero nome Daniel Day, incluso nel 2020 tra i 100 personaggi più influenti di ‘Time’, il 77.enne sarto della 125. strada è famoso per aver introdotto l’alta moda nel mondo dell’hip hop con clienti famosi tra cui Salt-N-Pepa, LL Cool J, e Jay-Z, ma anche perché nel 2017, dopo esser stato per anni ai ferri corti con Fendi, ha lanciato una linea con Alessandro Michele di Gucci con cui l’anno dopo ha aperto una boutique a Harlem.

