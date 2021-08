Anche il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, al programma Today della BBC Radio 4, ha dichiarato: «La minaccia di attacchi da parte dell’ISIS-K nella zona dell’aeroporto d Kabul aumenterà man mano che le forze straniere lasceranno il Paese. Sono preoccupato. L’ISIS ha uno scopo, ha la capacità, se lo desidera, di realizzare un maggior numero di questo tipo di attacchi - ha aggiunto -. Sono assolutamente preoccupato che, finché non ce ne saremo andati, ci sarà una sicura minaccia per le nostre forze, e anche dopo che saremo andati via ci sarà una minaccia per il popolo afgano da parte dell’ISIS».

L’allarme dell’OMS Le scorte di forniture mediche finiranno entro pochi giorni in Afghanistan: è l’allarme lanciato oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che spera di rifornire il Paese attraverso l’aeroporto di Mazar-i-Sharif. «Sono rimasti solo pochi giorni di scorte di materiale medico e stiamo esaminando tutte le possibilità per portare più farmaci nel Paese», ha affermato il direttore del Programma di emergenza sanitaria del Mediterraneo orientale dell’Oms, Rick Brennan, durante una conferenza stampa online dal Cairo.

All’indomani degli attacchi all’aeroporto di Kabul, Brennan ha detto che le due priorità dell’organizzazione sono adesso quelle di garantire la sicurezza del personale umanitario e la continuità dei servizi sanitari essenziali, in particolare per le persone più vulnerabili come le donne e i bambini. «La buona notizia è che delle circa 2.200 strutture sanitarie che supervisioniamo, il 97% è ancora aperto e funzionante», ha detto Brennan. Al contrario, ha proseguito, «le forniture mediche si stanno esaurendo rapidamente» e «l’OMS non è in grado di soddisfare» le richieste.