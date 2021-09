Per i socialdemocratici è un ottimo risultato il (seppur lieve) vantaggio. Per la CDU, rispetto a quattro anni fa (il crollo è di quasi nove punti), si tratta di una disfatta. Anche nel collegio di Rugen-Greifswald, dove Angela Merkel era stata eletta dal 1990, ha vinto una socialdemocratica, Anna Kassautzki. Scholz è stato accolto da una lunga ovazione alla Willy Brandt Haus: «La serata sarà lunga ma una cosa è chiara: i cittadini vogliono un cambiamento - ha dichiarato alla folla -. E chiedono che il nome del prossimo cancelliere sia Olaf Scholz».

La foto simbolo

Nella giornata di voto si è molto parlato, soprattutto sui media, della «gaffe» di Laschet. Il candidato cancelliere è infatti stato immortalato mentre riponeva la scheda di voto nell’urna, ad Aquisgrana, ma quest’ultima era stata piegata male. Nella foto si vedono infatti le due croci per la CDU. L’Ufficio federale elettorale ha in seguito chiarito su Twitter che «un’influenza sulle elezioni non può esser rilevata» considerato che si tratta di «un politico noto a livello federale che ha votato secondo le attese per il suo partito».