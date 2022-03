Nella guerra elettronica in atto tra Mosca e Kiev vari gruppi di hacker si sono schierati con l’Ucraina. Quale peso ha la ciberguerra nel conflitto in atto tra Kiev e Mosca? Abbiamo intervistato Piderluigi Paganini, esperto di cyber security e intelligence.

Un numero elevato di ciberattaccanti può fare la differenza?«Va detto innanzitutto che nell’attuale fase vediamo lo strumento informatico usato per alcune attività che coadiuvano l’azione militare. Ma l’informatica può essere usata anche come arma cibernetica, anche se, fortunatamente, finora non c’è stato un attacco di questo tipo che abbia portato alla distruzione di un’infrastruttura fisica e alla perdita di vite umane. Siamo dunque al livello uno di questa guerra. Tornando alla sua domanda, direi che la quantità degli attaccanti incide...