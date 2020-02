Ciclista travolta e uccisa da un camion della nettezza urbana a Caronno Pertusella, nel Varesotto. È successo stamattina, martedì 18 febbraio, intorno alle 10.30. Come riportano diversi media italiani, la donna, di 64 anni, stava percorrendo la strada quando è stata investita e schiacciata contro il muro da un mezzo di Econord. La donna è stata trasportata a Garbagnate Milanese in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e nonostante i tentativi di rianimarla, per lei non c’è stato nulla da fare.