In Cina continentale ieri sono stati segnalati 17 nuovi casi di Covid-19, di cui 15 importati e 2 trasmessi a livello locale. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

A Shanghai sono stati inoltre segnalati 2 casi sospetti, entrambi importati, mentre in Cina continentale non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Alla fine di ieri il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 6.751, tra i quali 6.333 dimessi dagli istituti in cui erano in cura dopo essersi ripresi e 418 pazienti tuttora ricoverati. Non sono stati segnalati decessi tra i casi importati.