Cina e Stati Uniti hanno differenze «su alcune questioni, ma condividono interessi comuni in aree come i cambiamenti climatici». Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in merito alla missione a Tianjin dell’inviato americano per il clima John Kerry, ha osservato che i due Paesi «dovrebbero gestire in modo appropriato le rispettive differenze attraverso le consultazioni per riportare le relazioni bilaterali in carreggiata».