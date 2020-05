Gli Stati Uniti stanno diffondendo un «virus politico» per «attaccare e screditare» la Cina ad ogni opportunità in un momento in cui le due Nazioni dovrebbero al contrario cooperare per affrontare la COVID-19: Washington sta spingendo gli eventi «ad un passo da una nuova Guerra Fredda», è l’accusa diretta del ministro degli Esteri cinese Wang Yi.