I due Paesi, dotati di armi nucleari, si sono accusati dello sparo di colpi di arma da fuoco, inasprendo lo stallo di diversi mesi nella regione del Ladakh. Decine di migliaia di truppe sono state dispiegate in un’area all’altitudine di oltre 4.000 metri, per difendere le posizioni di una frontiera mai delimitata. Cina e India hanno combattuto una breve guerra di confine nel 1962, ma ufficialmente non sono stati sparati colpi nell’area dal 1975, quando quattro soldati indiani morirono in un’imboscata.