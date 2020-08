Secondo il dipartimento provinciale per la gestione delle risorse idriche, al 18 agosto 34’900 residenti locali erano stati trasferiti dopo i disastri che hanno colpito complessivamente 1,1 milioni di persone nella provincia.

Il dipartimento in una nota ha comunicato che le perdite economiche dirette hanno raggiunto i 3,14 miliardi di yuan (circa 453,7 milioni di dollari).

Il quartier generale provinciale per il controllo delle inondazioni e il soccorso in caso di siccità martedì ha alzato dal livello IV al livello III la risposta di emergenza per il controllo delle alluvioni.