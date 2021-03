È la Cina a lanciare il primo «passaporto vaccinale», con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi di viaggiare. Si tratta di un certificato digitale che mostra lo status vaccinale del soggetto con i risultati dei test e vi si può accedere attraverso la piattaforma social WeChat.

Lo scopo del certificato è di «aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e facilitare i viaggi oltrefrontiera», ha riferito un portavoce del Ministero degli esteri cinese. Al momento però tale «passaporto» - che può essere anche cartaceo - è solo disponibile per i cittadini cinesi e non è obbligatorio.

Il programma cinese include un codice QR crittografato che consente a ciascun paese di ottenere informazioni sulla salute dei viaggiatori, secondo quanto riferito dall’agenzia statale Xinhua. I «codici sanitari QR» all’interno di WeChat e di altre app per smartphone cinesi sono già necessari in Cina per accedere ai trasporti nazionali e a molti spazi pubblici.