Inutili i soccorsi per le due vittime, un 39.enne e un 32.enne: entrambi sono morti sul colpo. Non sarebbe invece in pericolo di morte il conducente dell’auto, ricoverato all’ospedale di Novara.

È accaduto poco prima delle 04.00 in direzione di Gravellona Toce. Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Romagnano Sesia, gli animali sono comparsi all’improvviso e il conducente non ha potuto fare nulla per evitarli. L’impatto, violento, ha deviato la corsa del mezzo, finito fuori strada in un tratto privo di protezioni e accartocciandosi su se stesso.