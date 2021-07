Pesante condanna a 5 anni di reclusione nel Regno Unito per Steven Bouquet, un addetto alla sicurezza privata ribattezzato dai media britannici «il cat killer di Brighton» per aver accoltellato fra il 2018 e il 2019 16 gatti nella cittadina balneare nel sud dell’Inghilterra: uccidendone nove e ferendone sette.

Contro di lui sono scattati i rigori della legge ad hoc approvata negli ultimi anni sull’isola per punire il maltrattamento immotivato degli animali. La sentenza è stata emessa di fronte alla Chichester Crown Court dal giudice Jeremy Gold, che ha spiegato d’aver inflitto 3 mesi di carcere all’impassibile imputato per il possesso ingiustificato di un coltello identificato come arma atta a offendere; e il resto della pena per le brutalità perpetrate sulle bestiole.