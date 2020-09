Cinque fratellini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. L’omicida, secondo quanto scritto dalla Dpa, sarebbe la madre. La donna, di 27 anni, si è lanciata sotto le ruote di un treno dell’S-Bahn alla stazione centrale di Düsseldorf alle 13.46, scrive la «Bild» online, ma sarebbe sopravvissuta. Secondo la «Bild» online, un sesto fratellino è stato trovato illeso a casa della nonna. I bambini morti avevano 1, 2, 3, 6 e 8 anni.

«Le indagini sono in corso e non posso aggiungere nulla», ha detto il portavoce della polizia all’ANSA, confermando la notizia del ritrovamento dei cinque bambini morti. «I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen», ha aggiunto.