Sono 5 i passeggeri dell’ aereo Ryanair partiti da Atene e mai arrivati a Vilnius . Lo rende noto la Reuters sul proprio sito, citando un portavoce del premier lituano sulle ultime informazioni fornite dalla compagnia aerea che parlano di 126 passeggeri partiti dalla Grecia e di 121 arrivati in Lituania. Questo significa che, oltre al dissidente bielorusso Roman Protasevich e alla fidanzata russa Sofia Sapega, altre tre persone sono sbarcate a Minsk, forse agenti del servizio di sicurezza bielorusso, e suggerisce che l’operazione sia stata probabilmente coordinata da agenti segreti in Grecia.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen proporrà ai leader europei riuniti a Bruxelles una no-fly zone della Bielorussia per tutti i voli da e verso l’Unione europea, compresi i sorvoli. Si apprende da fonti europee prima dell’inizio del vertice Ue.

L’esecutivo comunitario è fermamente convinto che il dirottamento di ieri e l’arresto di Roman Protasevich meritino delle conseguenze, spiegano le stesse fonti, sottolineando la volontà di agire in modo veloce con sanzioni mirate non solo agli individui ma anche ad aziende ed enti della Bielorussia per colpire i settori economici del Paese.