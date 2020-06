I dati, se precisi, potrebbero aver stabilito un nuovo record per qualsiasi punto dell’Artico. L’attuale record di alta temperatura a nord del Circolo polare è di 37,8 gradi celsius ed è stato stabilito a Fort Yukon, Alaska, nel giugno del 1915. Le previsioni della cittadina per il resto della settimana si aggirano intorno ai 30 gradi centigradi, ovvero 10 gradi in più rispetto ai massimi medi di fine giugno.