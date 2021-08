Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato oggi che un cittadino svizzero e il suo autista (di cui non viene precisata la nazionalità) sono stati rapiti in Nigeria durante il fine settimana. Il DFAE e l’ambasciata svizzera ad Abuja sono in contatto con le autorità locali, ha riferito il dicastero federale a Keystone-ATS.