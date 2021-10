Un cittadino svizzero è stato ucciso venerdì a Goianésia, cittadina di 60.000 abitanti a 280 chilometri da Brasilia. L’omicida, che è stato arrestato, gli ha sparato tre colpi alla testa in seguito a un diverbio legato a questioni di soldi.

La notizia che la vittima sarebbe un cittadino svizzero è stata data su internet dal giornale brasiliano G1. Si tratterebbe di un 59.enne residente in città. Da parte sua, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si è limitato a dire di essere a conoscenza di un omicidio in Brasile. La rappresentanza diplomatica elvetica nel Paese sudamericano è in contatto con le autorità locali.