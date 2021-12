Opposto il problema in Alaska, in preda a un’ondata di calore con temperature che ha raggiunto i 20 gradi in un periodo dell’anno caratterizzato normalmente da un freddo pungente e abbondanti nevicate. Secondo quanto riportano i media locali, sull’isola di Kodiak - a sudovest di Anchorage - sono stati registrati domenica scorsa 19,4 gradi, la temperatura più alta mai rilevata nel mese di dicembre in tutto il territorio.