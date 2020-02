Attore e regista Clint Eastwood, storico sostenitore di candidati repubblicani, ha dato il suo sostegno al candidato democratico Mike Bloomberg in un’intervista al Wall Street Journal: «la cosa migliore che possiamo fare è mettere Bloomberg». L’ex sindaco di New York è l’ultimo arrivato alla corsa democratica per la Casa Bianca.

La presa di posizione di Eastwood arriva poco prima del Nevada Caucus di ieri dove ha dominato Bernie Sanders. Dopo l’arrivo dei risultati in Nevada, Elizabeth Warren ha subito attaccato Bloomberg: «È il candidato più rischioso per i democratici, non può battere Donald Trump». «Queste elezioni non sono in vendita», ha continuato la senatrice del Massachusetts. Il riferimento è alla campagna milionaria condotta da Bloomberg. «Non vogliamo sostituire un arrogante alla Casa Bianca con un altro arrogante» dice Warren. L’ultimo arrivato in gara fatica a stare al passo degli avversari e non è ancora riuscito a conquistare alcun delegato democratico.