Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al coronavirus dopo avere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monteverde, la partita dei campionati Europei di calcio tra Italia e Belgio.

In due settimane il dato, in base a quanto rende noto l’Azienda sanitaria locale Roma 3, è passato da 16 contagiati agli oltre novanta di oggi di cui 13 secondari (in amici e familiari degli avventori o dipendenti).