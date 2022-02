Sono passati due anni dall’esito di quel tampone che scoprì il primo positivo in Italia cambiando le sorti non solo di Codogno, comune della bassa lodigiana che divenne la prima zona rossa del paese, ma di tutta l’Italia.

A scoprire il ‘Paziente 1’ è stata, grazie al suo intuito, una dottoressa che lavorava come anestesista all’ospedale di Codogno, Annalisa Malara, che quel giorno decise di forzare il protocollo che prescriveva a chi fare i test per il Covid e di sottoporre al tampone quel 38.enne sano e sportivo che era devastato da una polmonite. Il tampone rivelò la positività dell’uomo al Sars-CoV-2.

Dopo un po’ «mi sono chiesta come mai questo ragazzo che lavorava in un’azienda in cui i viaggi all’estero erano all’ordine del giorno ed era in contatto con colleghi che viaggiano - ha continuato - non avesse potuto entrare in contatto con il virus. Quindi mi sono detta che avrei dovuto fare questo tampone».