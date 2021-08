La responsabile dell’ufficio della cooperazione svizzera a Kabul Walburga Roos ha potuto lasciare la capitale afgana, caduta repentinamente in mano ai talebani, assieme ai membri del suo staff grazie all’aiuto del contingente tedesco. In un’intervista pubblicata dal Dipartimento degli affari esteri (DFAE) su Twitter, la diplomatica ha affermato che «sono stati giorni molto intensi e densi di emozioni».

Roos ha affermato che l’intero staff elvetico ha un grande debito di gratitudine nei confronti dei colleghi tedeschi. In generale, tutti, a tutti i livelli e in tutti i paesi, si sono presi cura di lei e dei suoi collaboratori in modo molto cortese. Sapevano che in caso di crisi come svizzeri sarebbero stati inclusi nel dispositivo di sicurezza degli Stati partner.