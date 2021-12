Dopo la telefonata di ieri sera tra Joe Biden e Vladimir Putin, durata 50 minuti, il presidente russo si è detto «soddisfatto» del colloquio, ma ha messo in guardia Biden dall’adottare sanzioni contro Mosca. Biden ha espresso «sostegno» per la soluzione diplomatica in Ucraina ma ha sottolineato che gli USA e i suoi alleati «risponderanno in modo risoluto se la Russia invade ulteriormente l’Ucraina».