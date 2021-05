Il sindaco di Cali, Jorge Iván Ospina, ha invitato l’alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Michell Bachelet, a visitare la città da lui amministrata, la più colpita dalle proteste antigovernative cominciate in Colombia 32 giorni fa.

L’iniziativa è giunta in reazione al comunicato, diffuso dalla ex presidente cilena, in cui si manifestava «preoccupazione» per la morte di 14 persone e il ferimento di altre 100 in incidenti venerdì scorso fra manifestanti e forze dell’ordine, e si chiedeva l’avvio di un dialogo pacificatore e una indagine per verificare l’accaduto.