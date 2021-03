Ahmad Alissa, il 21enne arrestato per la strage in Colorado , potrebbe aver sofferto di disturbi mentali e aver subito il bullismo: è l’ipotesi avanzata dal fratello, secondo quanto riferisce la Cnn.

il 21enne arrestato aveva comprato il suo fucile d’assalto sei giorni prima della sparatoria. Lo riferiscono i media Usa, citando documenti dell’inchiesta, che non precisano tuttavia dove l’arma fu acquistata. Alcuni dipendenti del supermercato hanno riferito agli investigatori che il killer ha sparato ad un anziano varie volte fuori del negozio prima di entrare.

«Ogni risorsa per la sicurezza»

«Userò tutte le risorse a mia disposizione per tenere al sicuro il popolo americano»: lo ha affermato il presidente Usa Joe Biden parlando alla nazione dopo la strage in Colorado.

Ci sono ancora molte cose non conosciute nella strage in Colorado, ha detto Biden, spiegando quindi che non farà speculazioni sulle motivazioni della sparatoria. Il presidente ha detto di aver parlato e di lavorare strettamente con le autorità federali e locali.