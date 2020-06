Il colosso Johnson & Johnson non venderà più i prodotti sbiancanti per la pelle. Lo ha comunicato l’azienda farmaceutica di largo consumo statunitense dopo che le creme erano state criticate sulla scia delle proteste razziali seguite all’uccisione dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis. Johnson & Johnson smetterà così di vendere le linee di Neutrogena e Clean & Clear molto popolari in Asia e Medio Oriente per ridurre le macchie scure.