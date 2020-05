Scambio multiplo di colpi d’arma da fuoco tra le due Coree: i militari del Nord hanno sparato più proiettili verso una postazione di guardia del Sud lungo la linea demilitarizzata (Dmz) che separa i due Paesi, ricevendo dopo come avvertimento un’analoga di risposta. È quanto ha riferito il Comando di stato maggiore congiunto di Seul, secondo cui l’incidente è avvenuto intorno alle 7.41 locali (le 00.41 in Svizzera) al confine centrale della città di Cheorwon, escludendo danni a persone o cose.

Dopo l’incidente, i militari di Seul e di Pyongyang hanno «preso iniziative attraverso le linee di comunicazione intercoreane» per ricostruire e motivare l’accaduto, nonché «per prevenire qualsiasi altro incidente». Il Comando di Stato maggiore sudcoreano ha comunque mantenuto «la necessaria postura» per rispondere a qualsiasi scenario.

Lo scambio di colpi di arma da fuoco non sembra sia stato iniziato dal Nord «intenzionalmente». Lo riporta la Yonhap, citando in forma anonima un funzionario militare di Seul. Questa mattina, dopo aver sentito alcuni spari verso una torretta di guardia sudcoreana vicino alla città di confine di Cheorwon, i militari hanno trovato quattro proiettili conficcati in un muro della postazione, in base a un comunicato del Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano. I militari di Seul, secondo le regole d’ingaggio, hanno prima esploso due raffiche da 10 colpi l’una e poi lanciato un allarme.