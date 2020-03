(Aggiornato alle 17.40) Con i primi due casi di positività al coronavirus in Valle D’Aosta, tutte le regioni d’Italia risultano colpite dal virus. Ecco i dati forniti oggi alle 14 dalla Protezione Civile: sono 3089 le persone contagiate fino ad ora dalla Covid-19, 107 quelle morte, 276 i guariti. Sulle 2706 persone attualmente infette, 1065 si trovano in isolamento domiciliare, 1346 sono ricoverati in ospedale, 295 si trovano nei reparti di terapia intensiva.

Per quando riguarda la situazione nel mondo, fino a ieri, sono 95.748 le persone contagiate, mentre i morti salgono a 3.286. Le guarigioni sono 53.423.

Di seguito tutti gli aggiornamenti dal mondo

In Lombardia 98 morti

«Il numero dei contagiati continua a crescere, sono 2251 di cui 1169 ricoverati, di cui 244 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare, e si riducono rispetto ad ieri. Crescono anche i dimessi sono 376 in un solo giorno, 126 in più di ieri. I morti sono 98». È il bilancio fornito dall’assessore regionale Giulio Gallera nel consueta conferenza stampa a Palazzo Lombardia. «I posti di terapia intensiva dedicati al coronavirus sono diventati 321» ha aggiunto.

Boom di contagi nei Paesi Bassi

Boom di contagi da coronavirus nei Paesi Bassi, dove l’Istituto nazionale per la sanità pubblica ha aggiornato il numero delle persone risultate positive con 44 nuovi casi, portando così il numero totale a 82, quasi il doppio. Di questi, 69 sarebbero stati infettati all’estero o a seguito di contatti con altre persone confermate positive al test. Fra i nuovi contagiati, due sono ricoverati in ospedale, gli altri sono in isolamento domestico.

In Francia 377 casi e due morti

Altri due morti di Coronavirus in Francia, dove il totale delle vittime sale da 4 a 6. Lo rende noto il ministero della Sanità. I due decessi riguardano una persona di 73 anni dell’Oise, il principale focolaio, e una di 64. Il totale dei contagi sale a 377, 92 in più di ieri.

A New York in un giorno il doppio dei casi

I casi di infezione da coronavirus a New York sono più che raddoppiati in meno di 24 ore salendo a 13. Lo ha reso noto il sindaco Bill de Blasio. Primo caso anche in New Jersey, nell’area metropolitana proprio di fronte Manhattan, dove è stato trovato positivo un trentenne.

Si aggrava il bilancio in Umbria

«Sale a 12 in Umbria il numero delle persone positive all’infezione da coronavirus»: lo comunica l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, informando che stamani sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al virus. «I pazienti - spiega Coletto - sono in buone condizioni e al momento sono in osservazione nelle loro abitazioni». «Nel complesso - afferma l’assessore - la gestione dei pazienti in Umbria per i sanitari e le istituzioni non è affannosa e la situazione è, nei limiti del possibile, abbastanza tranquilla. Una persona è in terapia intensiva, due sono in isolamento presso i reparti di malattie infettive degli ospedali di Perugia e Terni, altre 133 persone sono a casa in isolamento fiduciario».

«Distanza di almeno un metro riduce la trasmissione»

«La distanza di almeno un metro riduce in maniera significativa la trasmissione del coronavirus». Così il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. «Anche le strette di mano e gli abbracci, in un contesto sociale e non certo familiare, in questa fase è meglio evitarli. Lo stretto contatto può facilitare il contagio», ha aggiunto.

Quarto morto in Liguria

Salgono a quattro le persone morte in Liguria risultate positive al coronavirus. La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino ha annunciato in una nota che «un paziente di 79 anni residente in provincia di Savona ricoverato al San Martino è deceduto stamani». «L’uomo era stato inizialmente gestito dall’equipe del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Savona per una grave broncopolmonite bilaterale ma presentando un quadro clinico molto complesso - ha spiegato l’Ospedale - si è deciso di centralizzarlo al San Martino a mezzanotte, nel reparto di Rianimazione. Il paziente era transitato nell’area rossa del Veneto».

Johnson esclude un rinvio della Brexit

Il governo britannico respinge qualsiasi sospetto di minimizzazione o d’insabbiamento delle informazioni sull’epidemia da coronavirus. La replica sulla questione arriva oggi da un’intervista del primo ministro conservatore Boris Johnson all’Itv, mentre un portavoce di Downing Street coglie l’occasione per negare categoricamente anche l’ipotesi sollevata da qualche giornale che l’emergenza sanitaria possa avere conseguenze sulla Brexit o indurre l’esecutivo a chiedere all’Ue una proroga della fase di transizione post divorzio oltre la scadenza del 31 dicembre.

La California dichiara lo stato d’emergenza

La California ha dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus, dopo aver registrato il primo morto a causa del virus. La decisione è stata presa mentre il numero delle vittime negli USA è arrivato a undici. I due stati con il maggior numero di casi sono quello di Washington e la California. In precedenza avevano dichiarato l’emergenza anche lo stato di Washington, il 29 febbraio, e la Florida il 2 marzo.

Attualmente, riporta la Bbc, ci sono almeno 150 pazienti statunitensi segnalati con Covid-19 in 16 stati.

Scuole chiuse a New Delhi fino al 31 marzo

Scuole elementari chiuse con effetto immediato nella capitale indiana New Delhi fino al 31 di marzo: il drastico provvedimento è stato annunciato dal governo di Delhi «come misura precauzionale» per evitare il diffondersi del coronavirus tra i bambini. I casi ufficialmente accertati in India sono saliti a trenta, ma su numerosi media e nei talk-show si avanza da più parti il dubbio che le cifre reali siano decisamente più alte.

Tre nuovi contagi nel Comasco

Tre nuovi casi di positività al coronavirus nel Comasco. Come riporta la Provincia di Como, i casi si sono verificati a Montano Lucino, Bregnano e Turate e per loro è stato disposto il ricovero in ospedale sotto osservazione. Nessuno sarebbe in condizioni gravi.

Aumentano i contagi nel Regno Unito, fallito il contenimento

Il numero dei contagi da coronavirus nel Regno Unito, indicato per ora nell’ordine delle decine, è destinato «solo ad aumentare» nei prossimi giorni e settimane dopo il balzo delle ultime ore. Lo ha ribadito oggi il professor Chris Whitty, principale consigliere medico del governo britannico in un’audizione alla Camera dei Comuni, aggiungendo che la fase del tentativo «di contenimento» è ormai saltata e che si è passati all’obiettivo di «ritardare il picco dell’epidemia» oltre il periodo invernale nel quale gli ospedali e il sistema sanitario sono già oberati.

Il tribunale di Milano chiuso e sanificato nel fine settimana

Per la sanificazione totale e straordinaria del Palazzo di Giustizia di Milano, decisa dal Prefetto Renato Saccone, tutto l’edificio sarà chiuso nel fine settimana, sabato e domenica, ma, da quanto si è saputo, saranno, comunque, garantiti i servizi minimi essenziali. Oggi si è saputo di un terzo caso di coronavirus di un magistrato del Palazzo.

In Iran scuole chiuse per un mese

L’Iran ha deciso di chiudere tutte le scuole e le università per un mese per cercare di arginare la diffusione del coronavirus. Lo riferisce il ministero della sanità di Teheran. Il provvedimento prevede lo stop alle lezioni fino al 20 marzo, cui seguiranno altre due settimane di chiusura per le vacanze del Nowruz, il capodanno persiano, sospendendo così le attività didattiche e accademiche per un mese.

87 nuovi contagi in Germania

Sono saliti a 349 i casi in Germania. È quello che riferisce il ministero della Salute, sul suo sito. I dati aggiornati stamani mostrano un deciso aumento rispetto a ieri, quando positivi risultavano 262 pazienti sottoposti ai test: in poche ore sono stati registrati 87 nuovi contagi. Il Land più colpito resta il Nordreno-Vestfalia, con 175 casi. Seguono il Baden-Wuerttemberg con 65 e la Baviera con 52. A Berlino ne risultano 9.

In India 29 casi ma è già corsa alle mascherine

Intanto, cresce di ora in ora l’allarme in India. A Delhi, dove il governatore Arvind Kejriwal afferma che la situazione è sotto controllo, nelle ultime 24 ore sono scomparsi dalle farmacie tutti i tipi di mascherine e sono esaurite le scorte dei prodotti igienizzanti per le mani. Da ieri sera nel Paese sono stati attivati negli aeroporti internazionali i controlli su tutti i passeggeri in arrivo da qualsiasi località. Secondo i dati forniti oggi dal ministro, su 3.542 test effettuati, i casi accertati di coronavirus sono 29, inclusi i 14 turisti italiani ricoverati a Delhi ed i due di Jaipur. Un totale di 28.529 persone è sotto osservazione in vari Stati per avere avuto contatti con persone risultate positive.

Più di 6.000 i pazienti positivi in Corea del Sud

I contagi da coronavirus in Corea del Sud superano invece quota 6.000, attestandosi a 6.088: sono i dati forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) che, negli aggiornamenti del pomeriggio, annoverano 322 contagi ulteriori La parte più critica fa capo alla città di Daegu, mentre da ultimo è stato individuato nelle sue vicinanze un terzo potenziale focolaio in una zona che è stata subito designata «area di attenzione speciale».

Due nuovi contagi in Bosnia

Il ministro della Salute locale della Republika Srpska - l’entità serba in Bosnia -, citato dai media serbi, ha reso noto che si tratta di una persona arrivata dall’Italia, dove risiede. Anche il figlio del paziente, ha precisato il ministro, è risultato positivo al test ed entrambi sono in quarantena in ospedale a Banja Luka, il capoluogo dell’entità. Intanto, la scuola frequentata dal ragazzo è stata chiusa.

Divieto di entrata dall’Italia in Australia

Il governo australiano ha esteso il divieto all’entrata degli stranieri provenienti dalla Corea del Sud in aggiunta ai viaggiatori dalla Cina e dall’Iran, e ha aggiunto ulteriori restrizioni per i viaggiatori dall’Italia. Nel dare l’annuncio, il primo ministro Scott Morrison ha precisato che i viaggiatori provenienti dall’Italia dovranno affrontare «misure di screening avanzate», il che significa che verranno poste più domande al momento del check-in e che all’arrivo in Australia sarà loro misurata la temperatura. La decisione è stata presa al termine della riunione di sicurezza nazionale del gabinetto federale, dopo una relazione del Comitato principale di protezione della salute, cha ha raccomandato un rafforzamento delle misure. Morrison ha anche confermato che l’attuale divieto di cittadini stranieri che viaggiano dalla Cina e dall’Iran all’Australia è stato prorogato per un’altra settimana. I divieti aggiornati saranno in vigore fino al 14 marzo, ma il governo riesaminerà la situazione nei prossimi giorni per determinare se le restrizioni di viaggio debbano essere estese ulteriormente.

