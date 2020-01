Tra i 37 casi di coronavirus 2019-nCosv registrati fuori dalla Cina, 3 sono stati rilevati senza la comparsa di sintomi, mentre dei 34 restanti pazienti, si ha il dato sui sintomi per 28. Lo segnala l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel suo ultimo aggiornamento.

Attualmente il periodo stimato di incubazione del virus varia tra i 2 e 10 giorni, anche se è possibile che venga rivisto non appena saranno disponibili dati più aggiornati, per determinare se la trasmissione può avvenire da persone asintomatiche o durante il periodo di incubazione.

Come hanno segnalato anche alcuni epidemiologi intervistati dalla rivista Nature, «definire il tasso di contagiosità delle persone asintomatiche rimane un punto chiave: se è un evento raro, ciò può avere un impatto minimo nell’ambito dell’epidemia complessiva», spiega Jonathan Ball, dell’Università di Nottingham.

«Ma, se questa modalità di trasmissione ha un ruolo importante - continua - il controllo dell’epidemia allora diventa molto più difficile».

Si lavora per trovare un vaccino

Il progetto per lo sviluppo di un vaccino mRNA contro il nuovo coronavirus (2019-nCoV) è stato approvato con urgenza. Lo ha dichiarato lo Shanghai East Hospital dell’Università Tongji. Il vaccino sarà sviluppato dall’ospedale con la Stermirna Therapeutics.

Li Hangwen, amministratore delegato di Stermirna Therapeutics, ha detto che saranno necessari non più di 40 giorni per produrre i campioni del vaccino sulla base della nuova generazione di tecnologia mRNA e di alcune procedure preliminari. I campioni saranno inviati per i test e portati nelle cliniche il prima possibile.

Il ciclo di produzione dei vaccini tradizionali può durare dai cinque ai sei mesi, mentre il vaccino mRNA ha il vantaggio di un ciclo di sviluppo e produzione più breve.

L’OMS invita alla calma

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) apprezza le misure adottate dal governo cinese contro l’epidemia del nuovo coronavirus 2019-nCoV e confida nelle capacità del Paese di prevenire e contenere il contagio. Lo ha detto oggi il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, incontrando a Pechino il ministro degli Esteri Wang Yi.

L’OMS, ha aggiunto, non raccomanda l’evacuazione dei cittadini di altri Paesi dalla Cina e invita la comunità internazionale a «mantenere la calma e a non reagire in maniera eccessiva».

A seguito dello scoppio dell’epidemia di polmonite, ha proseguito Tedros Adhanom, la Cina ha identificato in tempi record gli agenti patogeni responsabili, condividendo la sequenza genetica del nuovo coronavirus 2019-nCoV sia con l’Oms che con altri Paesi e adottando una serie di efficaci misure per contenere la diffusione del contagio.

L’OMS, ha concluso Tedros Adhanom, spera di rafforzare la cooperazione con la Cina ed è disposta a fornire a Pechino tutto l’aiuto necessario per contenere l’epidemia. Da parte sua, il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha ribadito l’apprezzamento di Pechino per l’atteggiamento «corretto e obiettivo» dell’Organizzazione mondiale della sanità, nonché del suo pieno riconoscimento dell’efficacia delle misure adottate dal Paese per contenere l’epidemia.

«La vostra visita in Cina non solo dimostra il sostegno alla Cina, ma rilancia anche la nostra cooperazione con l’OMS», ha detto Wang alla delegazione guidata da Tedros Adhanom. «Possediamo tutte le capacità, la fiducia e le risorse necessarie per superare al più presto l’epidemia», ha aggiunto il consigliere di Stato cinese.

La Cina, ha concluso Wang, è disposta ad approfondire in maniera continua, aperta e trasparente la cooperazione con la comunità internazionale, in particolare con l’OMS, per contribuire alla salute pubblica globale.

«Pronti a schierare la protezione civile europea»

Il Centro europeo di risposta rapida sta discutendo con gli Stati membri le misure prese, e discute anche «l’eventuale utilizzo della protezione civile europea, se sarà necessario»: lo ha detto una portavoce della Commissione Ue aggiornando i giornalisti sulle azioni per contrastare il coronavirus.

«La Commissione Ue lavora a tutti i livelli per monitorare la situazione della diffusione del Coronavirus, e ha attivato il suo sistema rapido di allerta, un sistema interno per condividere informazioni» nei diversi dipartimenti della Commissione, ha aggiunto.

