Il presidente Trump ha pubblicato un video su Twitter verso le 23.20 (ora svizzera) in cui ringrazia i medici e lo staff del Walter Reed Military Medical Center di Bethesda. Trump, che sembra in buone condizioni di salute, ha promesso di fare una «visita a sorpresa» a tutte le persone scese in strada per mostrare il loro sostegno, con molto entusiasmo. «È stata un’esperienza molto interessante, ho imparato molto sulla COVID: è come essere a scuola, vi farò sapere quello che ho appreso», ha concluso il tycoon.