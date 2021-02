(Aggiornato alle 08.58) Colpo di Stato in Birmania: la capo del governo di fatto Aung San Suu Kyi è stata arrestata e tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate.

La decisione è stata comunicata la notte scorsa dall’esercito, poco dopo l’annuncio alla tv statale dello stato di emergenza per un anno e della presidenza ad interim affidata al generale Myint Swe, che era uno dei due vicepresidenti in carica.

Il colpo di Stato in Birmania ha portato anche alla chiusura di tutte le banche del Paese da oggi fino a nuovo ordine, e al contempo sono sospesi anche i servizi di prelievo automatici - ha annunciato l’associazione birmana degli istituti bancari.

Vi sono inoltre vaste interruzioni sulla rete Internet. «Le interruzioni delle telecomunicazioni - osserva la società Netblocks - sono iniziate circa alle 3 di lunedì mattina, ora locale e hanno avuto un impatto il tutto il Paese, compresa la capitale. Probabilmente, per questo motivo, sarà difficile seguire gli eventi che si stanno verificando in queste ore».

Diversi funzionari della Lega nazionale per la democrazia (LND), partito di Aung San Suu Kyi, sono stati arrestati poche ore prima della riunione inaugurale del Parlamento recentemente insediato.

I militari denunciavano da diverse settimane irregolarità avvenute durante le elezioni legislative di novembre, vinte in modo schiacciante Lega nazionale per la democrazia (LND), partito di Aung San Suu Kyi.

Con il pretesto della pandemia di coronavirus, le elezioni «non sono state né libere né eque», ha assicurato in conferenza stampa la scorsa settimana il portavoce dell’esercito, il maggiore generale Zaw Min Tun. I militari affermano di aver identificato milioni di casi di frode, tra cui migliaia di centenari o minori che risulterebbero tra i votanti.

Più di una dozzina di ambasciate, tra cui quella degli Stati Uniti e la delegazione dell’Unione Europea, lo scorso venerdì avevano sollecitato la Birmania ad «aderire a standard democratici», che assieme all’ONU, temevano il colpo di Stato.

Il partito di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, molto criticato a livello internazionale per la gestione della crisi musulmana Rohingya ma ancora adorato dalla maggioranza della popolazione, ha ottenuto una schiacciante vittoria a novembre. È la seconda vittoria nelle elezioni generali dal 2011, quando la giunta che ha governato il Paese per mezzo secolo è stata sciolta. L’esercito, tuttavia, mantiene un potere molto importante, avendo il controllo su tre ministeri chiave (Interno, Difesa e Confini).

«Non accettate il colpo di Stato»

Aung San Suu Kyi ha esortato il popolo birmano a «non accettare il colpo di Stato»: lo ha riferito il partito della leader birmana. «Esorto la popolazione a non accettarlo, a rispondere e a protestare con tutto il cuore contro il colpo di Stato dei militari»: ha fatto sapere Suu Kyi in una dichiarazione diffusa dal suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia (NLD), secondo quanto riporta la BBC.

Gli USA pronti a intervenire

Gli Stati Uniti «agiranno contro i responsabili se queste misure non saranno revocate»: lo ha reso noto in un comunicato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, riferendosi agli arresti eseguiti nell’ambito del colpo di Stato in Birmania, incluso quello del capo del governo Aung San Suu Kyi. Il segretario di Stato americano Antony Blinken, da parte sua, ha invitato l’esercito birmano «a rilasciare tutti i funzionari governativi nonché i leader della società civile e a rispettare la volontà del popolo birmano espressa alle elezioni democratiche dell’8 novembre». Washington, come altri Paesi occidentali, aveva sollecitato i militari il 29 gennaio ad «aderire a standard democratici», mentre il capo dell’esercito - il generale Min Aung Hlaing - aveva dichiarato che la costituzione del Paese poteva essere «revocata» in determinate circostanze.

La condanna dell’UE: «Rilasciate subito i detenuti»

«Condanno fermamente il colpo di Stato dei militari» in Birmania «e chiedo un immediato rilascio dei detenuti. I risultati elettorali e la costituzione devono essere rispettati. Il popolo» della Birmania «vuole la democrazia. L’UE è con loro». Così ha reagito l’Alto rappresentante dell’UE, Josep Borrell, su Twitter.

L’esercito vuole nuove elezioni

L’esercito birmano ha annunciato di volere indire nuove elezioni «libere e regolari» alla fine dello stato di emergenza di un anno, per organizzare un trasferimento dei poteri assunti oggi con il colpo di Stato. Lo ha annunciato la TV statale gestita dai militari.

