«Formeremo un consiglio di transizione con un presidente di transizione che sarà un civile o un militare. Siamo in contatto con la società civile, i partiti di opposizione, la maggioranza, tutti, per cercare di mettere in atto la transizione», ha detto Wagué, una delle figure di spicco del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (CNSP) che attualmente guida il paese.