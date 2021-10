Colpo di Stato in Sudan

nordafrica

Militari non identificati hanno assediato l’abitazione del primo ministro dichiarandolo agli arresti domiciliari e sono finiti in manette anche vari ministri – Intanto la televisione di Stato ha iniziato a trasmettere canti patriottici, internet è stata interrotto così come le strade principali e i ponti di accesso alla capitale