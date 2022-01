Perché in Canton Ticino non ci sono locali di Starbucks? Qualche risposta può arrivare dalla vicina Milano, dove due Starbucks sugli otto totali, quelli in Porta Romana e via Turati, sono da poco stati chiusi. Anche se in managerese non si parla mai di chiusura, ma di riorganizzazione e di nuove sfide. Eppure Milano sembrava la città ideale per il successo di questo marchio americanissimo, una città priva delle retorica sul caffè più buono del mondo che in certe località, come Napoli e Trieste, raggiunge livelli difficili da sopportare per chi non sia del posto.

Colpa del coronavirus?Visto che ormai ogni vicenda viene spiegata attraverso il coronavirus, possiamo in parte farlo anche per Starbucks: la scorsa settimana Confcommercio ha segnalato che l’effetto COVID-19 sul totale della clientela...