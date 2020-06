Sei persone dello staff di Donald Trump che lavorano nell’allestimento del comizio previsto oggi a Tulsa, sono risultate positive al coronavirus. Nella città dell’Oklahoma sono attese circa 20.000 persone per assistere all’intervento del presidente. «Sei membri sono risultati positivi sulle centinaia di test che sono stati fatti e delle procedure di quarantena sono già state messe in atto», ha dichiarato il capo della comunicazione della campagna per la rielezione di Trump, Tim Murtaugh, precisando che nessuno di loro è entrato in contatto diretto con il pubblico o sarà presente all’evento.