I requisiti finanziari per alcuni operatori del trasporto aereo saranno temporaneamente allentati a causa della pandemia di Covid-19. Il Comitato misto per il trasporto aereo Svizzera-Ue ha deciso di recepire diversi regolamenti dell’Unione europea che entreranno in vigore il prossimo 1. luglio.

Secondo la legislazione in vigore, le compagnie aeree devono poter far fronte in qualsiasi momento ai propri obblighi finanziari per un periodo di 12 mesi, ricorda in un comunicato odierno l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). A causa della pandemia, le compagnie aeree potrebbero tuttavia avere problemi di liquidità.