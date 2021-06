I numerosi autori della ricerca, che fanno capo al consorzio T2T (Telomere-to-Telomere), aprono così la via alla possibilità di conoscere i singoli cromosomi a un livello di dettaglio mai raggiunto finora, con ricadute in molti campi della biomedicina, dalla diagnosi a terapie innovative. Al momento, però, l’elemento più interessante riguarda le tecnologie che hanno permesso di raggiungere questo risultato e che hanno dimostrato di funzionare in modo efficiente.

Per i ricercatori del consorzio T2T, il loro risultato rappresenta «il più grande avanzamento sulla conoscenza del genoma umano dalla pubblicazione della prima mappa». Il numero di basi, ossia delle parole in cui è scritto il libro del genoma umano, è aumentato del 4,5% e i geni che controllano la produzione di proteine sono ora lo 0,4% in più: per gli autori della ricerca queste nuove conoscenze possono essere comunque sufficienti per capire aspetti ancora sconosciuti del genoma umano, per esempio il modo in cui i geni sono regolati.