(Aggiornato 13.07) - Il primo ospedale speciale di Wuhan, deciso e costruito in tempi record per far fronte alla crisi del nuovo coronavirus , è stato completato e domani, come da programma, comincerà ad accogliere i pazienti. La struttura, nota con il nome di Huoshenshan, sarà gestita dai medici militari, hanno riferito i media cinesi.

Tra i medici inviati ci sono alcuni che hanno un’esperienza consolidata nelle malattie infettive, avendo partecipato alla campagna contro la Sars del 2003 - in particolare, all’ospedale Xiaotangshan costruito a Pechino e in fase di ammodernamento per ritornare in servizio contro il coronavirus -, e alle missioni anti-Ebola in Sierra Leone e Liberia. Sul posto, a Wuhan, ci sono anche 15 esperti di prevenzione e controllo delle epidemie.