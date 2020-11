L’amministrazione di Joe Biden, ha affermato Rohani, dovrebbe «compensare per le politiche sbagliate» di Trump. «In tal caso - ha aggiunto - Teheran e Washington potranno cambiare completamente la situazione e avviare un nuovo cammino in tutti i campi».

Ieri la Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, aveva espresso invece un parere negativo sulla possibilità di tornare in tempi brevi a negoziati con gli Stati Uniti. «Le sanzioni contro l’Iran - aveva affermato Khamenei - sono un’amara realtà e un crimine degli Stati Uniti e dei loro alleati europei, quindi non possiamo sperare in loro, perché sono ostili nei nostri confronti. Tenere colloqui con questi Paesi non darà frutti».