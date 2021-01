Con «Daje», a Roma, la spesa arriva dal mercato rionale

«Abbiamo a cuore il nostro quartiere». Siamo a Roma e il quartiere è quello di Monteverde, alle spalle del Gianicolo. La culla di una piccola, grande rivoluzione chiamata Daje. Proprio come la tipica espressione in romanesco. Una rivoluzione capace di unire la tecnologia alla filosofia del chilometro zero. Tutto molto bello, ma cos’è questo Daje? È un servizio di spesa online. Ma, e qui viene il bello, locale. Già, i due fondatori – Jacopo Gambuti e Matteo Proietti – non collegano l’utente ai marchi della grande distribuzione. No, lo collegano ai negozi di sempre. Quelli di fiducia, piccoli, accoglienti. Quelli, per intenderci, dei mercati rionali. «L’idea, fondamentalmente, è semplice nel senso che non abbiamo fatto nulla di innovativo» afferma Jacopo, con cui ci siamo intrattenuti per saperne...