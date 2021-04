Il blocco del canale di Suez ha ricordato al mondo le possibilità della rotta del Mare del Nord (ovvero la rotta polare). Lo ha detto il ministro russo dell’Industria e del Commercio Denis Manturov. Il ministero non ha dubbi che questa rotta sarà richiesta.

«L’incidente ha ricordato alla comunità mondiale le possibilità della rotta del Mare del Nord e la necessità di diversificare le forniture: non abbiamo alcun dubbio che questa rotta sarà richiesta e stiamo sviluppando in modo mirato la flotta di rompighiaccio per questo scopo da molto tempo», ha detto. Secondo il ministro, tali progetti permettono di sviluppare modi di trasporto ecologici, compresi quelli che utilizzano gas, elettricità e motori a idrogeno.