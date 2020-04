Domenico De Masi studia il telelavoro da decenni e ne ha sempre sostenuto gli effetti positivi. Ora, a seguito della pandemia da coronavirus, questa forma di lavoro sta conoscendo una crescita esponenziale. Ma poi che accadrà? Ecco le sue valutazioni sul fenomeno.

Professor De Masi, prima che scoppiasse la pandemia COVID-19 quali erano i Paesi che sfruttavano maggiormente lo smart working?

«I Paesi che si sono indirizzati maggiormente verso il telelavoro sono quelli scandinavi, l’Olanda, il Belgio e altri sparsi nel mondo a macchia di leopardo. Poi sono state soprattutto le start-up fondate prevalentemente da giovani ad usare lo smart working. Tali persone infatti non hanno mai pensato di spendere soldi per affittare un ufficio».

Quanto ha influito il coronavirus sull’impiego del telelavoro?

«Il politecnico di Milano ha calcolato che in Italia lo scorso 1. gennaio vi erano 570 mila persone che praticavano il telelavoro, su un totale di 23 milioni e 300 mila posti di lavoro. Secondo i miei calcoli oggi in Italia circa 14 milioni di persone potrebbero ricorrere allo smart working, in quanto svolgono un’attività che si presta al telelavoro. Io è da 40 anni che mi batto a favore della diffusione dello smart working; il mio primo libro su questa tematica l’ho scritto nel 1993 e riportavo i risultati di ricerche condotte cinque anni prima. Poi creai la SIT, Società italiana telelavoro, società senza scopo di lucro, per indurre il Governo a creare delle leggi adatte e le aziende ad adottare il telelavoro. Quindi 40 anni di impegno per arrivare ad avere 570 mila persone attive nello smart working in Italia. Ora in 4 settimane, sotto la sferza del coronavirus, le persone attive nello smart working sono diventate di colpo otto milioni».

Come mai vi sono state così tante resistenze?

«Il telelavoro finora non si era affermato su vasta scala, nonostante tutti i vantaggi che porta alle aziende, in quanto molti capi azienda hanno una visione del potere molto arcaica, secondo la quale bisogna avere il dipendente a portata di mano e sotto le proprie grinfie. Per cui prevedo che in Italia subito dopo questa pandemia vi sarà una battaglia tra lavoratori che si sono abituati a telelavorare e i loro capi che vorranno riportarli dentro l’azienda».

Ci ricorda i principali aspetti positivi e negativi di tale sistema lavorativo?

«Per il lavoratore i vantaggi sono enormi: risparmia tempo non dovendo più andare e tornare dal luogo di lavoro; risparmi di denaro per i trasporti; maggiore autonomia nel gestire il lavoro sulla base dei propri bioritmi, e infine le maggiori possibilità che si aprono nei rapporti con la famiglia e gli amici. Lo svantaggio che a volte viene indicato è quello dell’isolamento; ma chi non si trova bene può tornare a lavorare in ufficio. Inoltre, invece di avere una socializzazione con i colleghi in azienda, si ha una socializzazione con i vicini di casa. Per le aziende vedo invece solo vantaggi: vi sono risparmi sugli spazi, il cui affitto è costoso, si risparmia sui servizi interni (dalla vigilanza alla gestione della mensa) e aumenta la produttività. Vi sono poi vantaggi anche per la collettività, grazie al minor inquinamento, al minor intasamento delle strade e anche spese più contenute per la manutenzione stradale».

Il lavoro da casa in generale di quanto aumenta l’efficienza del dipendente?

«Su questa tematica sono stati effettuati diversi studi, dai quali risulta che mediamente l’efficienza del lavoro aumenta tra il 15 e il 20%».

In generale la distanza fisica complica o facilita i rapporti tra datori di lavoro e dipendenti?

«Li facilita, in quanto riduce la microconflittualità che si crea in azienda tra dipendente e dipendente e tra dirigenti e dipendenti».

La crescente automazione dei processi produttivi faciliterà ulteriormente la diffusione del telelavoro?

«Non c’è dubbio, in quanto toglie tutto il lavoro fisico e lascia il lavoro intellettuale. Il lavoro fisico non si può telelavorare, quello intellettuale sì. Del resto praticamente in ogni tipo di azienda, da quella agricola a quella metallurgica, ci sono degli impiegati. La parte impiegatizia è la maggioranza e in ogni azienda c’è qualcuno che può telelavorare».

