«Un successo grandioso», con queste precise parole ieri, in una conferenza stampa tenuta a Magdeburgo, il presidente della CDU Armin Laschet ha espresso il suo stato d’animo all’indomani dell’exploit del suo partito per il rinnovo del Landtag (il Parlamento regionale). Un voto che, ovviamente, non può che avere conseguenze favorevoli anche in vista delle elezioni federali del prossimo 26 settembre. Affiancato dal governatore della Sassonia-Anhalt Reiner Haseloff - confermato per il suo terzo mandato - Laschet è apparso rinsavito e fiducioso di potersela giocare fino in fondo con la sua principale antagonista al cancellierato, la verde Annalena Baerbock, da qualche settimana, per la verità, in leggera caduta di popolarità. Il presidente cristiano-democratico non si è comunque dilungato in parole autocelebrative e ha confermato che «non vi sarà alcuna collaborazione con i populisti dell’AfD», i quali domenica- contrariamente a quanto avevano indicato i sondaggi - sono stati nettamente sconfitti. La CDU ha ottenuto il 37,1% dei voti (+7,3) contro il 20,8 (-3,5) dell’AfD, particolarmente forte in questo Land, che per la poltrona di presidente regionale aveva candidato Oliver Kirchner. «La CDU - ha insistito Laschet - è il baluardo contro l’estremismo». Avendo ottenuto più voti della Linke (scivolata all’11%, il peggior risultato dall’unificazione tedesca, nel 2016 aveva ancora il 16,3%) e dell’Alternative für Deutschland insieme, resta chiaro che «la linea al centro non sarà spostata di un millimetro » ha aggiunto il presidente del partito. Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso Haseloff, secondo il quale «l’AfD deve uscire da tutti i Parlamenti tedeschi». Dal canto suo, la stessa Alternative ha rilasciato una nota stampa nella quale si è detta «soddisfatta del risultato, che conferma come l’elettorato più giovane ci ha sostenuti, mentre dai 60 anni in su gli elettori hanno votato la CDU». Non è ancora chiaro, a questo punto, con chi governeranno i cristiano-democratici nella Sassonia-Anhaltnella nuova legislatura (attualmente il Governo è composto da CDU-Verdi ed SPD). Lo stesso Haseloff, in proposito, ha affermato che «la CDU è al lavoro per sondare una coalizione con SPD, Verdi ed FDP» (questi ultimi tornati in Parlamento col 6,4% dei voti). «La decisione - ha specificato il governatore - sarà presa rapidamente, ma con scrupolo». I Verdi, piuttosto deboli nei Länder orientali - domenica hanno ottenuto il 5,9% (5,2 nel 2016) -, restano i principali antagonisti della CDU nell’elezione federale. Laschet non vuole correre rischi e lavorerà «sodo», mentre l’SPD, all’8,4%, si è confermata in calo (2016: 10,6%) e con Olaf Scholz sogna ancora un improbabile colpo di coda per Berlino.