«La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines .

Nel caso in cui avvenga il contagio, «si avrà una riduzione dei sintomi e dell’infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini una COVID meno grave», ha spiegato il presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (SIGG) Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma.