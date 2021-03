La vicecapogruppo degli indipendentisti scozzese dell’Snp ha, fra gli altri, accusato Johnson d’aver formalizzato ieri «tacitamente» il provvedimento - annunciato da mesi - senza consultazioni con i governi locali della nazioni che godono della devolution nel Regno (Scozia, Galles, Irlanda del Nord). E ha ribadito di considerare questa scelta un danno per gli studenti e le università dell’isola, in particolare quelle scozzesi: territorio che nel referendum sulla Brexit del 2016 votò in maggioranza a favore della permanenza nell’Ue, in controtendenza rispetto alla totalità del Paese.