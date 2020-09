Disturbi depressivi triplicati in Usa durante la pandemia: a metà aprile quasi il 28% delle persone presentava sintomi depressivi contro l’8,5% in periodo pre-pandemico.

«Il nostro campione finale - racconta Ettman - ha compreso 1441 adulti cui abbiamo posto domande su salute mentale, esposizione a fattori di stress correlati alla COVID-19, fattori demografici, usando un questionario ad hoc chiamato CLIMB study (the COVID-19 and Life Stressors Impact on Mental Health and Well-Being study)». «Abbiamo posto loro una serie di domande per fare uno screening sulla depressione; questo ci ha permesso di misurare la gravità dei disturbi depressivi», spiega la ricercatrice.