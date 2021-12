«Abbiamo cominciato a fare il booster (terza dose) del vaccino anti-COVID in agosto, siamo stati il primo Paese a farlo, ora sono passati 5 mesi e stiamo vedendo che gli anticorpi neutralizzanti, la memoria immunitaria cellulare e l’immunità generale sono più alti che dopo la seconda dose. C’è un lieve calo degli anticorpi, ma non è quello che ci interessa perché l’immunizzazione non si basa solo su questo. Siamo molto soddisfatti del risultato». Lo ha detto all’agenzia di stampa italiana Ansa Arnon Shahar, responsabile della task force COVID e della campagna vaccinale in Israele, rendendo noti i primi dati sull’efficacia del booster.

«Abbiamo già vaccinato con la prima dose del vaccino anti-COVID 100 mila bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono già partite le prenotazioni per la seconda dose a tre settimane. Non abbiamo registrato eventi avversi, solo in bassa percentuale effetti lievi locali come stanchezza, mal di testa, un po’ di febbre. Speriamo di poter cominciare presto a vaccinare i bambini più piccoli». Lo ha detto all’agenzia di stampa italiana Ansa Arnon Shahar, responsabile della task force COVID e della campagna vaccinale in Israele.