«I lavori di messa in sicurezza e consolidamento cominciato il 16 aprile 2019 (all’indomani dell’incendio) sono stati portati a buon fine conformemente al calendario fissato», si legge in un comunicato. «La cattedrale è ormai interamente in sicurezza» dopo questa fase che ha compreso in particolare lo smantellamento delle impalcature che circondavano l’edificio al momento dell’incendio, la sistemazione del grande organo, l’apertura di cantieri per la pulizia delle due cappelle, la posa di rinforzi in legno sotto agli archi e la messa in sicurezza della volta del transetto.